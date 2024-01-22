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        Aydın'da polis sokakta bulunan 10 bin lirayı sahibine ulaştırdı

        Aydın'da polis ekipleri, sokakta bulunan 10 bin lirayı sahibine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 23:58 Güncelleme: 23.01.2024 - 00:18
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        Aydın'da polis sokakta bulunan 10 bin lirayı sahibine ulaştırdı
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        Aydın'da polis ekipleri, sokakta bulunan 10 bin lirayı sahibine teslim etti.

        İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi 425 Sokak'ta etrafa saçılmış halde para bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

        Parayı toplayan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından paraları Kazım Güler'in düşürdüğünü tespit etti.

        Emniyet müdürlüğüne çağrılan Güler'e, düşürdüğü 10 bin lira teslim edildi.

        Güler, polis ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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