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        Aydın'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 19:04 Güncelleme: 21.01.2024 - 19:04
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        Aydın'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Bağarası Yolu'nda Söke istikametine manevra yapan 35 ASL 874 plakalı otomobil, 31 R 1119 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazayı gören mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Kazada yaralanan A.A, F.G. ve M.A, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

        Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde kaza anı yer alıyor.

        Mahalle sakinleri, benzer kazaların önlenebilmesi için kasis yapılması gerektiğini savundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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