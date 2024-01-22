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        Aydın'da geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, geri manevra yapan aracın altında kalan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 17:23 Güncelleme: 22.01.2024 - 17:23
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        Aydın'da geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, geri manevra yapan aracın altında kalan kadın hayatını kaybetti.

        E.K'nin (31) kullandığı 06 CIS 956 plakalı hafif ticari araç, Zafer Mahallesi 139 Sokak'ta geri manevra yaptığı sırada Muazzez Yanbaşlı'ya (71) çarptı.

        Aracın altında kalan Yanbaşlı, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

        Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü E.K, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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