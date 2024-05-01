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        Nazilli'de 'usulsüz reçete' operasyonunda tutuklanan 8 şüpheli serbest

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, usulsüz reçete yazdığı gerekçesiyle tutuklu olarak yargılanan Nazilli Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 23:04 Güncelleme: 01.05.2024 - 23:10
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        Nazilli'de 'usulsüz reçete' operasyonunda tutuklanan 8 şüpheli serbest
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        AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, usulsüz reçete yazdığı gerekçesiyle tutuklu olarak yargılanan Nazilli Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı R.Ü.G. ile tutuklu bulunan diğer 7 şüpheli, Nazilli Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla serbest bırakıldı.

        Nazilli'de; aralarında doktor, eczacı kalfası ve sağlık personelinin de bulunduğu yeşil reçeteli ilaçlar üzerinden yolsuzluk yaptığı iddia edilen 10 kişi, ocak ayının ilk haftasında jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si mahkeme kararı ile serbest bırakılırken, 8'i tutuklandı.

        Nazilli Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı R.Ü.G. ile tutuklu bulunan V.G., D.U., H.C., Ş.K., İ.K., M.K. ve B.T. isimli 8 şüpheli, 4 ay boyunca Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evinde tutuklu kaldı. Usulsüz reçete yazdığı gerekçesi ile tutuklu yargılanan 8 şüpheli, 30 günlük rutin gözden geçirmenin ardından Nazilli Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla bugün serbest bırakıldı.

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