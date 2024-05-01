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        Nazilli'de "1 kitap 1000 pencere" etkinliği yapıldı

        Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "1 Kitap 1000 Pencere" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 09:11 Güncelleme: 01.05.2024 - 09:11
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        Nazilli'de "1 kitap 1000 pencere" etkinliği yapıldı
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        Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "1 Kitap 1000 Pencere" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

        İlçedeki öğrencilerin kitap okumasını teşvik etmek amacıyla Sümer Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, aileleriyle birlikte kitap okudu.

        Etkinliğe katılan Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli'nin eğitim şehri olduğunu ve eğitime büyük destek verdiklerini söyledi.

        Projelerde devamlılığın esas olduğunu ifade eden Arısoy, "Sevgili öğrencilerimizin her birinin ayrı ayrı yetenekleri var. Biz de buna göre etkinlikler gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Çocukların sosyal anlamda gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." dedi.

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