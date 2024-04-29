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        Nazilli Belediyespor kurtuldu

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor kendisi için sezonun son maçında deplasmanda Ankaraspor'la 0-0 berabere kalarak kurtuluşunu ilan etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 11:19 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:19
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        Nazilli Belediyespor kurtuldu
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor kendisi için sezonun son maçında deplasmanda Ankaraspor'la 0-0 berabere kalarak kurtuluşunu ilan etti. Son haftayı bay takım olarak geçeceği için küme düşme korkusu yaşayan siyah-beyazlı ekip, hanesine yazdırdığı 1 puanla ligde kalmayı başardı. Nazilli Belediyespor bu sonuçla 39 puana ulaşırken, evinde Kırşehir FK'yı 3-2 yenerek puanını 35 yapan düşme hattındaki Zonguldak Kömürspor'un Aydın ekibini yakalama şansı kalmadı. Zonguldak, grupta bitime 1 hafta kala küme düşen son takım oldu. Bu maç öncesi takımda teknik direktörlüğü devralan Gürhan Sönmez, "Ben oyuncularıma güveniyordum. Saha içerisinde 90 dakika koşarak ve basmadık yer bırakmayarak zoru başardılar. Deplasmandan istediğimizi alarak aldığımız ligde kalmayı başardık. Görevlerini yerine getiren tüm oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Hepsini tek tek tebrik ediyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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