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        Aydın'da ortaokul öğrencileri, lösemili çocuklar için saçlarını kesti

        Aydın'ın Söke ilçesinde 8 ortaokul öğrencisi, lösemi hastası çocuklarla dayanışma amacıyla saçlarını keserek bağış yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 14:59 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:59
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        Aydın'da ortaokul öğrencileri, lösemili çocuklar için saçlarını kesti
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        Aydın'ın Söke ilçesinde 8 ortaokul öğrencisi, lösemi hastası çocuklarla dayanışma amacıyla saçlarını keserek bağış yaptı.

        100. Yıl Atatürk Ortaokulu öğretmeni Yasemin Oğuz öncülüğünde başlatılan "Değerlerimize Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında 8 öğrenci, lösemili çocuklar için saçlarını kesti.

        Gazetecilere açıklama yapan Oğuz, kesilen saçların peruk haline getirilerek lösemili çocuklara hediye edileceğini belirterek, "Geçirdikleri hastalıklardan dolayı saçlarını kaybetmiş küçük kardeşlerimize duygudaşlık yapmak, onları bir nebze gülümsetebilmek adına saç bağışı kampanyası düzenledik." dedi.

        Saçlarını bağışlayan öğrencilerden Masal Orçal, lösemili çocukların iyileşmesi için morallerinin iyi olmasının önemli olduğunu kaydederek, "Onları çok sevdiğim için, onların çok mutlu olmasını istediğim için saçımı bağışladım. Çok mutlu oldum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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