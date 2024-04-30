Germencik'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
K.Z'nin (71) kullandığı 09 TH 642 plakalı traktör, Abdurrahmanlar Mahallesindeki zeytin bahçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü K.Z. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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