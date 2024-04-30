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        Germencik'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 08:50 Güncelleme: 30.04.2024 - 08:50
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        Germencik'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        K.Z'nin (71) kullandığı 09 TH 642 plakalı traktör, Abdurrahmanlar Mahallesindeki zeytin bahçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada sürücü K.Z. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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