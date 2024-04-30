ABD'de polisler arama için gittikleri evde saldırıya uğradı: 4 polis hayatını kaybetti

Charlotte Polis Şefi Johnny Jennings, olayla ilgili yaptığı açıklamada, bir suça karışan şüphelinin bulunduğu eve arama yapmak üzere girerken polislere tüfekle ateş açıldığını bildirdi. Jennings, polislerin de ateşe karşılık verdiğini anlattı.