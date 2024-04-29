Aydın'da eşinin bıçakla yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın, ağır yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın, ağır yaralandı.
Altıntaş Mahallesi Koca Camisi Caddesi'nde A.K ile boşanma aşamasındaki kocası E.K arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda E.K, A.K'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan A.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, bindiği araçla olay yerinden uzaklaşan E.K'yı yakalamak için çalışma başlattı.
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