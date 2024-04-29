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        Aydın'da eşinin bıçakla yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 12:29 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:29
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        Aydın'da eşinin bıçakla yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın, ağır yaralandı.

        Altıntaş Mahallesi Koca Camisi Caddesi'nde A.K ile boşanma aşamasındaki kocası E.K arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda E.K, A.K'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan A.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, bindiği araçla olay yerinden uzaklaşan E.K'yı yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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