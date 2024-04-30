Kuşadası ve Didim'de turistler denize girdi

Güneşli ve sıcak havayı açık alanlarda değerlendirenler, denize girdi, piknik yaptı.

Kuşadası'nda da Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın koyları ile Kadınlar Denizi Plajı'nda da turist yoğunluğu oluştu.

Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı ilçede bazı turistler yüzmeyi tercih ederken bazıları da tekne turlarıyla denizin keyfini çıkardı.

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