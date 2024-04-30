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        Kuşadası ve Didim'de turistler denize girdi

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde, turistler sıcak havayı fırsat bilerek denize girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:19 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:19
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        Kuşadası ve Didim'de turistler denize girdi
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        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde, turistler sıcak havayı fırsat bilerek denize girdi.

        Didim'de yerli ve yabancı turistler, güzel havayı adını kumunun renginden alan dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda değerlendirdi.

        Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı ilçede bazı turistler yüzmeyi tercih ederken bazıları da tekne turlarıyla denizin keyfini çıkardı.

        Kuşadası'nda da Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın koyları ile Kadınlar Denizi Plajı'nda da turist yoğunluğu oluştu.

        Güneşli ve sıcak havayı açık alanlarda değerlendirenler, denize girdi, piknik yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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