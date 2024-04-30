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        Aydın'da ciple otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 16:12 Güncelleme: 30.04.2024 - 16:12
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        Aydın'da ciple otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        A.B.E'nin kullandığı 09 ALE 757 plakalı cip, Zübeyde Hanım Caddesi'nde, F.B. yönetimindeki 48 BU 858 plakalı otomobille çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ve araçlardaki 3 kişi, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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