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        Nazilli'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 15:21 Güncelleme: 01.05.2024 - 15:21
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        Nazilli'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Aydın'dan Denizli yönüne ilerleyen M.A. idaresindeki 41 ALG 160 plakalı tır, eski Polis Okulu Kavşağı'nda S.Ç. idaresindeki 54 YF 570 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobil, önündeki Y.K. idaresindeki 09 AIF 242 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada sürücü S.Ç. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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