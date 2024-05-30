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        Nazilli Belediyespor'un ismi ve logosu değişti

        TFF 2'nci Lig'de geçen sezon şirketleşme kararı alan ancak sezon içinde Futbol Federasyonu kanalıyla resmi hamle yapmayan Nazilli Belediyespor, lig bitince ismini ve logosunu değiştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 11:58 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:00
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        Nazilli Belediyespor'un ismi ve logosu değişti
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        TFF 2'nci Lig'de geçen sezon şirketleşme kararı alan ancak sezon içinde Futbol Federasyonu kanalıyla resmi hamle yapmayan Nazilli Belediyespor, lig bitince ismini ve logosunu değiştirdi.

        Şirketleşen Nazilli Belediyespor'un yeni ismi ve amblemi belli oldu. Kulüp Başkanı Şahin Kaya kulübün adını sosyal medya hesabından Nazillispor A.Ş. olarak yayınladı. Siyah-beyaz renklerden oluşan yeni amblemde kanatlı şahin, çubuklu logo ve Nazillispor A.Ş. ismi yer aldı.

        Nazilli Belediyesi'nin daha önce desteğini çekme kararı aldığı kulüple ilgili Başkan Şahin Kaya, "Biz tüm olumsuzluklara rağmen çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Çünkü bu kulübün Nazilli ilçemizi temsil ettiğini de çok iyi biliyoruz. İnanın bu kulüp göreceksiniz önümüzdeki sezon ligde başarılı olacaktır. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kulübümüz Nazilli ilçemizi spor arenasında en iyi ve başarılı bir şekilde temsil edecektir" açıklamasını yaptı.

        Galeri
        Galeri

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