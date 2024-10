Kurtulmuş: 'Yenidoğan Çetesi' diye bir çeteyle uğraşıyoruz (2)

'İLAHİADALETTEN KAÇMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aydın programı kapsamında valiliği ziyaret etti. Kurtulmuş, buradaki ziyaretinin ardından Aydın Ticaret Odası'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Kurtulmuş'un yanı sıra Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, oda başkanları ve iş insanları katıldı. Toplantıda konuşan Kurtulmuş, "Türkiye'ye ağır bedeller ödettirmiş, manevi ve maddi bakımdan bu milletin geniş kitlelerini yıllarca sömürmüş, devletin içerisine böyle zehirli sarmaşık gibi sararak devletin içerisine sirayet etmiş ve en son 15 Temmuz darbe teşebbüsünde 252 masum vatandaşımızın şehadetine vesile olan bir kalkışmayla, devleti yabancılara teslim etmek için harekete geçmiş olan kirli bir örgütün, kirli sözde lideri bugün öldüğü haberini aldık. FETÖ elebaşı belki kendisini kullanan, kendisini koruyan, kendisini bir maşa gibi bu millete karşı kullanan, bir hançer gibi arkamızdan saplayan ellere teslim olmuş ve oralarda hayattan kopmuştur. İsterdik ki bu memlekete gelsin, getirilsin. Defalarca dosyası verilmesine rağmen kendisini koruyanlar, kollayanlar, bir istihbarat örgütü gibi kullananlar onu vermek istemediler. İsterdik ki buraya gelsin. Yaptıklarının hesabını tüm yargı sistemi önünde, adalet önüne versin. Ömür boyu hapislerde çürüsün. Ama bu dünyada belki adaletten kaçtı. Ancak öyle inanıyoruz ki öte tarafta bu kadar ağır suçların karşısında ilahi adaletten kaçması mümkün değildir. Bu dünyada adalet tecelli etseydi, ömür boyu hapiste kalacaktı. Öbür tarafta öyle inanıyorum ki sonsuza kadar ateşler içerisinde olacaktır ve yaptıklarından duyarsa pişmanlıkların hiçbirisinin de bir faydası olmayacaktır. Ancak bizim meselemiz, bir terör örgütü ve sadece o terör örgütünün başındaki kirli şahsiyetle ilgili değildir. Çok terör örgütleri kullanıldı şimdiye kadar bunların hepsine karşı uyanık olmak, bunları hepsine karşı milletimizi, devletimizi, ülkemizi korumak ve bunlara karşı mücadele etmek bizim meselemizdir" dedi.

'CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ'

Numan Kurtulmuş, "Türkiye için önümüzde büyük hedef olarak gördüğümüz işlerin çoğu artık sıradan işler haline geldi. Türkiye'nin bir arabası olsun hikayesini çocukluk yıllarında, gençlik yıllarında çok dinledik. Devrim arabasının o hazin hikayesini hep dinleyerek büyüdük. Çok şükür, bugün Türkiye'nin Odalar ve Borsalar Birliği'nin de ortağı olduğu, elektrikli kendi milli arabası var. Cumhuriyetimizin ikinci asrı sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin 100 yılı olacak. Bunun için canla başla çalışıyoruz. Siyaset, ticaret, sanayi ve yatırım alanları, üniversiteler, iş dünyası, sanatçılar her alanda Türkiye daha ileriye gitmek mecburiyetindedir. Aydın'ın ileriye gitmesinde şüphesiz bir sivil toplum kuruluşlarının çok büyük emeği olacak, çok büyük payı olacak. Şimdiye kadar böyledir, bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızı ziyaret edenler var. Dünya liderleri geliyor. Bu Türkiye'nin gücünün dışa vurumudur. Türkiye hem her platformda var oluyor hem de her platformda temsil ediliyor. Türkiye'nin sözü, Afrika'da dinleniyor. Türkiye'nin sözü Asya'da, Amerika'da, Rusya'da dinleniyor. Avrupa'da dinleniyor. Ancak sözümüzün daha güçlü olması, sözümüzün daha kuvvetli olması için arkasında güç olması lazım. İsrail'in yaptığı soykırımlar karşısında bir yıldır Cumhurbaşkanımız, hepimiz her platformda milleti temsilen bu barbarlara karşı, bu soykırımcılara karşı elimizden geldiğince mücadele ediyor, gönlümüzden geldiğince sözleri ortaya koyuyoruz. Bu Türkiye'nin gücüdür. Ama bunu daha da güçlü hale getirmek için sözün gücünü daha da arttıracak olan şey milletin bizatihi her alandaki gücüdür. Dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olmak, dünyada üretim yaptığı alanlarda bütün rakipleriyle mücadele eden, rekabet gücü yüksek olan bir ülke olmak, üniversiteler içerisinde dünyanın ilk 500 üniversitesi içindeki sayıyı arttırmak. Bütün tarihi bu çatışma ve kırılma alanlarında bizim milletimizin en önemli hareketlerinden birisi iç kaleyi sağlam tutmaktır. Obamızı sağlam tutmaktır" diye konuştu.