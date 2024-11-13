Nazillispor'da Bilgiç gitti
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönerek alt sıralarda kalan Nazillispor'da Kaleci Antrenörü Yalçın Bilgiç'le yollar ayrıldı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönerek alt sıralarda kalan Nazillispor'da Kaleci Antrenörü Yalçın Bilgiç'le yollar ayrıldı. Siyah-beyazlıların bir dönem kalesini koruyan, uzun yıllar altyapıda ve A takımda görev yapan Bilgiç kulübe veda etti. 58 yaşındaki çalıştırıcı, kendi isteğiyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırdı. Nazillispor da Yalçın Bilgiç için veda mesajı yayınladı.
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