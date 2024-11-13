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        Nazillispor'da Bilgiç gitti

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönerek alt sıralarda kalan Nazillispor'da Kaleci Antrenörü Yalçın Bilgiç'le yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 12:15 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:15
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        Nazillispor'da Bilgiç gitti
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönerek alt sıralarda kalan Nazillispor'da Kaleci Antrenörü Yalçın Bilgiç'le yollar ayrıldı. Siyah-beyazlıların bir dönem kalesini koruyan, uzun yıllar altyapıda ve A takımda görev yapan Bilgiç kulübe veda etti. 58 yaşındaki çalıştırıcı, kendi isteğiyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırdı. Nazillispor da Yalçın Bilgiç için veda mesajı yayınladı.

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