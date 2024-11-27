Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazillispor'da teknik değişim

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 3-0 yenilip 6 puanla düşme hattında kalan Nazillispor'da teknik direktör Gürhan Sönmez ile yollar ayrılırken, takımın başına yardımcı antrenör Hakan Fırıloğlu getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:56 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazillispor'da teknik değişim
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 3-0 yenilip 6 puanla düşme hattında kalan Nazillispor'da teknik direktör Gürhan Sönmez ile yollar ayrılırken, takımın başına yardımcı antrenör Hakan Fırıloğlu getirildi. Sezona teknik direktör Özkan Kılıç'la başlayan ardından Sönmez'e takımı emanet eden yönetim, bir kez daha değişikliğe gitti. Gürhan Sönmez yönetimindeki Nazillispor oynadığı 9 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak ligde 6 puan topladı. Göreve gelen Hakan Fırıloğlu ilk idmanına çıktı. Nazillispor bu hafta sonu evinde Beyoğlu Yeni Çarşıspor'la karşı karşıya gelecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Starlink'in telefon erişimine onay!
        Starlink'in telefon erişimine onay!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Peki Gazze ne olacak?
        Peki Gazze ne olacak?
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Karısını boğarak öldürüp polisi aradı!
        Karısını boğarak öldürüp polisi aradı!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Ağaç dalıyla iş yerindekilere saldırdı!
        Ağaç dalıyla iş yerindekilere saldırdı!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Husumetli aileler çatıştı! 2 çocuk vuruldu! Parkta düello!
        Husumetli aileler çatıştı! 2 çocuk vuruldu! Parkta düello!
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Yetim aylığında eşitlik
        Yetim aylığında eşitlik

        Benzer Haberler

        Germencik'te öğretmenler günü kutladı
        Germencik'te öğretmenler günü kutladı
        Nazilli'de kadınlara KADES uygulamasını anlatıldı
        Nazilli'de kadınlara KADES uygulamasını anlatıldı
        Aydın'da park halindeki traktörün çalınması güvenlik kamerasında
        Aydın'da park halindeki traktörün çalınması güvenlik kamerasında
        Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Nazillispor ateşle oynuyor
        Nazillispor ateşle oynuyor
        Kuşadasıspor - Ergene Velimeşespor: 0-0
        Kuşadasıspor - Ergene Velimeşespor: 0-0