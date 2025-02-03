Nazillispor'da büyük sancı
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Elazığspor'a 6-1 yenilerek büyük şok yaşayan ve tekrar düşme hattına gerileyen Nazillispor'da futbolcular da takımdan bir bir ayrılmaya başladı.
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Elazığspor'a 6-1 yenilerek büyük şok yaşayan ve tekrar düşme hattına gerileyen Nazillispor'da futbolcular da takımdan bir bir ayrılmaya başladı. Mali sıkıntılar yaşayan siyah-beyazlılarda stoper Furkan Balaban'ın ardından santrfor Oğuzcan Kesgin de takıma veda etti. Furkan Balaban gibi alacaklarını tahsil edemeyen 24 yaşındaki golcü sözleşmesini tek taraflı fesih etti. Oğuzcan Kesgin'in 3'üncü Lig'deki Uşakspor ile prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi. Ligde iki maç üst üste kaybeden Nazillispor, 12 puanda kaldı. Ege ekibinin mali kriterleri yerine getiremediği için Futbol Federasyonu Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puanı da silinmişti.
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