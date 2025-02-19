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        Denize düşen 3'ü çocuk 6 kaçak göçmen boğuldu

        TülayAKSAY/ KUŞADASI (Aydın), DHA)-AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde açıklarında Yunanistan'a gitmeye çalışırken lastik bottan denize düşen 3'ü çocuk 6 kaçak göçmen hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 14:31 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:36
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        Denize düşen 3'ü çocuk 6 kaçak göçmen boğuldu
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        TülayAKSAY/ KUŞADASI (Aydın), DHA)-AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde açıklarında Yunanistan'a gitmeye çalışırken lastik bottan denize düşen 3'ü çocuk 6 kaçak göçmen hayatını kaybetti.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 07.30 sıralarında Kuşadası açıklarında Yunanistan'a gitmeye çalışan bir grup kaçak göçmenin lastik bottan düştüğü ihbarını aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak Sahili'nden lastik botla denize açılan kaçak göçmenlerin dönüş manevrası sırasında denize düştüğünü belirledi. Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, 3'ü çocuk 6 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili 1 organizatör gözaltına alındı. Cansız bedenler kimlik tespiti için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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