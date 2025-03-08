Efeler 09 Spor Futbol Kulübü - Osmaniyespor Futbol Kulübü: 1-2

3'üncüLig 3'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, 23'üncü hafta mücadelesinde konuk ettiği Osmaniyespor Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu. Didim Atatürk Stadı'nda oynanan maçın 36'ncı dakikasında ev sahibi ekip Nurettin Küçükdeniz'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım bu gole 43'üncü dakikada penaltıdan Utku Şen'in attığı golle yanıt verdi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. Osmaniyespor, müsabakanın 59'uncu dakikasında Mehmet Aslan'ın golüyle 2-1 üstünlük yakaladı. Konuk takımda Utku, 77'nci dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Osmaniyespor maçı 2-1 kazanarak 30 puana ulaşırken, Efeler 09 SFK ise 20 puanda kaldı.

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