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        Metruk binada Hint keneviri yetiştiren üniversiteliye gözaltı

        AYDIN'ınBozdoğan ilçesinde metruk bir binaya kurduğu düzenekle Hint keneviri yetiştiren üniversite öğrencisi R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 15:11 Güncelleme: 24.05.2025 - 15:11
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        Metruk binada Hint keneviri yetiştiren üniversiteliye gözaltı
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        AYDIN'ınBozdoğan ilçesinde metruk bir binaya kurduğu düzenekle Hint keneviri yetiştiren üniversite öğrencisi R.C.S. (21), gözaltına alındı.

        Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarlı Mahallesi'nde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi sonrası çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Metruk binada yapılan aramada; kurulan düzenekle Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Kıbrıs'ta üniversite okuyan R.C.S. gözaltına alınırken; yapılan aramada 20 kök Hint keneviri bitkisi, 5 adet bitki yetiştirme amaçlı LED büyüme paneli, 2 masa tipi fan, 1 duvar tipi pervane, 2 zaman ayarlı priz, 1 ısı/nem ölçer, 2 hareket sensörlü IP kamera, 1 modem, 1 zaman ayarlı su pompası, 4 paket uyuşturucu sarma kağıdı, 1 uyuşturucu öğütme aparatı ile çok sayıda priz kablosu ve tarım aleti ele geçirildi. Gözaltına alınan R.C.S.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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