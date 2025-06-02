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        Aydın'da 7 katlı binadaki dairede çıkan yangın söndürüldü

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde 7 katlı bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 12:36 Güncelleme: 02.06.2025 - 12:36
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        Aydın'da 7 katlı binadaki dairede çıkan yangın söndürüldü
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde 7 katlı bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Mimar Sinan Mahallesi 2235 Sokak'taki 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amaçlı tahliye edildi. İlk belirlemelere göre dairenin çocuk odasında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Ayrıca, yangın sırasında evde bulunan babaanne ve 2 torununun, alevleri fark edince kendi imkanlarıyla yara almadan dışarı çıktığı belirlendi.

        İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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