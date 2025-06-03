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        Aydın filesinde Selen imzaladı

        SULTANLARLigi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Aras Kargo'dan pasör çaprazı Selen Köse (20) ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 11:31 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:31
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        Aydın filesinde Selen imzaladı
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        SULTANLARLigi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Aras Kargo'dan pasör çaprazı Selen Köse (20) ile sözleşme imzaladı. Fenerbahçe altyapısında yetişip Yeşilyurt kulübünde de görev yapan genç voleybolcu alt yaş gruplarında milli formayı terlettti. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında pasör çaprazı Selen Köse ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç ve yetenekli sporcumuza yeni sezonda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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