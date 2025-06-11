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        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Tikhomirova ile anlaştı

        SULTANLAR Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2025-26 sezonu transfer çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 11:20 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:25
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        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Tikhomirova ile anlaştı
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        SULTANLAR Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2025-26 sezonu transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede kadroya takviye arayışları devam eden mavi-beyazlı ekip, son olarak 21 yaşındaki Rus smaçör Anna Tikhomirova ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Aydın'a hoş geldin Anna Tikhomirova. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Anna Tikhomirova ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda güçlü smaçlarına tanıklık etmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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