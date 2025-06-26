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        Didim Belediyesi'nde usulsüzlük soruşturmasında gözaltı sayısı 5'e çıktı

        AYDIN'ınDidim ilçesinde kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddiasıyla belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli, daha gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 11:53 Güncelleme: 26.06.2025 - 11:55
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        Didim Belediyesi'nde usulsüzlük soruşturmasında gözaltı sayısı 5'e çıktı
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        AYDIN'ınDidim ilçesinde kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddiasıyla belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli, daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Didim Belediyesi'ne bağlı cenaze hizmetleri biriminde ihale usulüyle yapılan malzeme alımlarında, bazı ürünlerin gerçek değerlerinin üzerinde faturalandığı, bazı malzemelerin fatura edilmesine rağmen teslim alınmadığı iddiasıyla çalışma başlattı. Ayrıca belediye adına alınan bazı malzemelerin H.H.'nin evine ve iş yerine götürülerek şahsi olarak kullanıldığı, bu yolla haksız kazanç sağladığı öne sürüldü. Bu kapsamda ekipler, önceki gün sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda belediye çalışanı A.O.K. ve eşi Ö.K., eski belediye çalışanı H.H. ile E.E., gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; el yapımı 15 litre rakı, 101 tabanca mermisi, çeşitli firmalara ait kaşeler ve ihale teklif mektupları ele geçirildi. Soruşturma kapsamında belediye çalışanı E.S. de dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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