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        Aydın'da jandarmanın terör örgütü operasyonlarında 9 ayda 26 kişi tutuklandı

        Aydın'da jandarmanın terör örgütlerine yönelik 9 ayda düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 150 kişiden 26'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 17:08 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:08
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        Aydın'da jandarmanın terör örgütü operasyonlarında 9 ayda 26 kişi tutuklandı
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        Aydın'da jandarmanın terör örgütlerine yönelik 9 ayda düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 150 kişiden 26'sı tutuklandı.

        Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 01 Ocak-30 Eylül 2023 tarihinde il genelinde PKK/KCK, PYD/YPG, FETÖ/PDY, DEAŞ, El Kaide, DHKP/C, THKP-C ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 150 kişiden 26'sı sevk edildikleri hakimliklerce tutuklandı.

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