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        Söke'de emekli öğretmenlere yönelik "vefa" etkinliği düzenlendi

        Aydın'ın Söke ilçesinde emekli öğretmenlere yönelik "Cumhuriyet'in 100. yılında 100 eğitim çınarına vefa" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 17:03 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:18
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        Söke'de emekli öğretmenlere yönelik "vefa" etkinliği düzenlendi
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        Aydın'ın Söke ilçesinde emekli öğretmenlere yönelik "Cumhuriyet'in 100. yılında 100 eğitim çınarına vefa" etkinliği düzenlendi.

        Özel Söke Amerikan Kültür Kolejinde düzenlenen etkinliğe emekli öğretmenlerin yanı sıra Söke Kaymakamı Ali Akça, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı ile davetliler katıldı.

        Söke Kaymakamı Ali Akça, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayarak emekli öğretmenlere teşekkür etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, milli ve manevi değerlerin öğretmenler sayesinde kuşaktan kuşağa aktarıldığını belirtti. Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu dile getiren Yapıcı,"Bizlere sadece iki kere ikinin dört ettiğini değil aynı zamanda alın teri ve hakkıyla kazanılan 4'ün haksız kazanılan 5'ten daha kıymetli olduğunu öğrettiniz." ifadelerini kullandı.

        Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneğinden Sami Kocakaya ise Kurtuluş Savaşı ve sonrasında Söke'de görev yapmış öğretmenlere ilişkin yaptıkları araştırmalar hakkında bilgi verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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