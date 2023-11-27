Aydın'da kafasına demir plaka düşen kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kafasına demir plaka düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere Mahallesi'nde Yelken Karakuş'un (60) kafasına, mantolama işlemi yaptığı sırada inşaattan kopan demir plaka düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Karakuş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.