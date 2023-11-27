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        Aydın'da zeytinyağı hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı

        Aydın'da zeytinyağı hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 13:25 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:31
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        Aydın'da zeytinyağı hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı
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        Aydın'da zeytinyağı hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

        Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerin bahçesinden zeytinyağı hırsızlığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, tespit ettikleri şüphelilerin içinde bulunduğu hafif ticari aracı kovalamaca sonucu durdurdu. Araçtaki 255 kilogram zeytinyağına el konuldu.

        Gözaltına alınan T.S, E.C.İ ve O.A sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlıların Muğla'da da zeytinyağı hırsızlığı suçuna karıştığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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