Aydın'da zeytinyağı hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı

Aydın'da zeytinyağı hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerin bahçesinden zeytinyağı hırsızlığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri şüphelilerin içinde bulunduğu hafif ticari aracı kovalamaca sonucu durdurdu. Araçtaki 255 kilogram zeytinyağına el konuldu.

Gözaltına alınan T.S, E.C.İ ve O.A sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların Muğla'da da zeytinyağı hırsızlığı suçuna karıştığı tespit edildi.

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