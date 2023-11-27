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        İstinaf mahkemesi kararı bozdu, Bitcoin Safiye 52 gün sonra tahliye oldu

         AYDIN'dakendisini'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla tutuklanıp serbest bırakıldıktan sonra 135 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada çevresinde 'Bitcoin Safiye' olarak tanınan Safiye Gökçe Yüce'ye (43) verilen toplam 81 yıl hapis ve 394 bin 300 TL para cezasını istinaf mahkemesi bozup, 52 gün sonra tahliyesine karar verdi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Ceza Dairesi, bu kararına gerekçe olarak; şüpheyi ortadan kaldıracak ve cezalandırılması yönünde tam bir vicdani kanaat oluşturacak kesin, somut ve inandırıcı delilin bulunmadığını gösterip, dosyayı yerel mahkemeye iade etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:10
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        İstinaf mahkemesi kararı bozdu, Bitcoin Safiye 52 gün sonra tahliye oldu
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         AYDIN'dakendisini'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla tutuklanıp serbest bırakıldıktan sonra 135 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada çevresinde 'Bitcoin Safiye' olarak tanınan Safiye Gökçe Yüce'ye (43) verilen toplam 81 yıl hapis ve 394 bin 300 TL para cezasını istinaf mahkemesi bozup, 52 gün sonra tahliyesine karar verdi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Ceza Dairesi, bu kararına gerekçe olarak; şüpheyi ortadan kaldıracak ve cezalandırılması yönünde tam bir vicdani kanaat oluşturacak kesin, somut ve inandırıcı delilin bulunmadığını gösterip, dosyayı yerel mahkemeye iade etti.

        Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Yüce, yaklaşık 6 yıl önce eşi Oğuzhan Yüce'nin (48) bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçe Yüce, JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Yüce, iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist-broker' olarak tanıttı. Doktora yatırımını kripto para birimi Bitcoin'e yapmasını söyledi. İkna olan doktordan adına Bitcoin almak üzere para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti. Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Yüce, kısa sürede hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı.

        TELEFONLARI AÇMAYINCA DOLANDIRILDIKLARINI ANLADILAR

        Safiye Gökçe Yüce, Bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kar payı ödedi. Para aldığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması bulunduğunu, yeğeninin ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyen Yüce, 23 Ağustos 2019 tarihinde ortadan kayboldu. Safiye Gökçe Yüce'nin, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 27'si, avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Safiye Gökçe Yüce'nin hesapları incelemeye alındı. Kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 Bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı belirlendi. Mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Safiye Gökçe Yüce'nin birlikte hareket ettiği kişilerle web sitesi kurduğu, buradan da bazı kişileri ağına düşürdüğü, bir süre sonra da siteyi kapatıp, ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Safiye Gökçe Yüce'nin Aydın'da 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı belirlendi.

        OTOYOL GİŞELERİNDE YAKALANDI

        Safiye Gökçe Yüce her yerde aranırken bir ihbar, Bursa polisini harekete geçirdi. İhbar üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir kara yolu Bursa gişelerinde 8 Kasım 2019 saat 03.00 sıralarında araçla giriş yapan Safiye Gökçe Yüce´yi, durdurup, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından Aydın'a getirilen Yüce, tutuklandı. Yüce 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra 10 Mart 2020'de yurt dışına çıkış yasağı konularak elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı. 1 yıl sonra elektronik kelepçe çıkarıldı. Safiye Gökçe Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce hakkında dolandırıcılık suçundan 27 kez ayrı ayrı 1 yıldan 5 yıla kadar toplam 135'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        HER MAĞDUR İÇİN 3 ER YIL CEZA VERİLDİ

        Geçen 3 Ekim'de, Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Safiye Gökçe Yüce, 27 mağdurun her biri için 3'er yıl olmak üzere toplamda 81 yıl hapis cezası ile toplam 394 bin 300 TL para cezasına çarptırırken, eşi Oğuzhan Yüce'nin ise beraatine karar verildi.

        ÜST MAHKEME KARARI BOZDU

        Safiye Gökçe Yüce avukatları aracılığıyla istinaf mahkemesine itirazda bulundu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Ceza Dairesi, 23 Kasım´da toplanıp, itirazı değerlendirdi. Ceza Dairesi, Safiye Gökçe Yüce'nin mahkemede var olan şüpheyi ortadan kaldıracak ve cezalandırılması yönünde tam bir vicdani kanaat oluşturacak kesin, somut ve inandırıcı delilin dosya kapsamında mevcut olmadığı kanaatiyle şüpheden sanık yararlanır evrensel ilkesi de dikkate alınarak hükmün bozulmasına karar verip, dosyayı yerel mahkemeye iade etti. ceza Dairesi ayrıca Yüce´nin tahliyesine de karar verdi. Mağdurlar, Ceza Dairesi'nin kararına tepki gösterip, itiraz edeceklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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