Ortaklar Genç Ofis, gençleri bekliyor

Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Ortaklar Genç Ofis'te düzenlenen kurslar, gençlerin ilgisini bekliyor.

Ortaklar Genç Ofis'te ücretsiz olarak resim, halk oyunları, keman, satranç, Almanca ve İngilizce kursları açıldı.

Öğrencilere, ders çalışma imkanı da sunuluyor.

Gazetecilere açıklama yapan halk oyunları eğitmeni Nuran Özsoy, "Başta zeybek ve Ege Bölgemize ait halk oyunlarıyla gençlerimiz kültürel geleneklerini öğrenmiş oluyor. Aydın ilimiz farklı ilçelerine ücretsiz gezilerle imkan sağlayan Ortaklar Genç Ofis'imize tüm gençlerimizi bekliyoruz." dedi.