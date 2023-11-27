Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Ortaklar Genç Ofis, gençleri bekliyor

        Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Ortaklar Genç Ofis'te düzenlenen kurslar, gençlerin ilgisini bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 13:44 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ortaklar Genç Ofis, gençleri bekliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Ortaklar Genç Ofis'te düzenlenen kurslar, gençlerin ilgisini bekliyor.

        Ortaklar Genç Ofis'te ücretsiz olarak resim, halk oyunları, keman, satranç, Almanca ve İngilizce kursları açıldı.

        Öğrencilere, ders çalışma imkanı da sunuluyor.

        Gazetecilere açıklama yapan halk oyunları eğitmeni Nuran Özsoy, "Başta zeybek ve Ege Bölgemize ait halk oyunlarıyla gençlerimiz kültürel geleneklerini öğrenmiş oluyor. Aydın ilimiz farklı ilçelerine ücretsiz gezilerle imkan sağlayan Ortaklar Genç Ofis'imize tüm gençlerimizi bekliyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        Belçika'da 30'a yakın okulda bomba ihbarı
        Belçika'da 30'a yakın okulda bomba ihbarı
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        Akılalmaz ölüm! El frenini çekmeyi unuttu! Aracının altında can verdi!
        Akılalmaz ölüm! El frenini çekmeyi unuttu! Aracının altında can verdi!
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Sosyal medya estetik yaşını düşürdü!
        Sosyal medya estetik yaşını düşürdü!

        Benzer Haberler

        Aydın'da zeytinyağı hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı
        Aydın'da zeytinyağı hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı
        Nazilli Belediyespor puandan memnun
        Nazilli Belediyespor puandan memnun
        Aydın'da park halindeki otomobile çarpan otomobil ters döndü, sürücüsü yara...
        Aydın'da park halindeki otomobile çarpan otomobil ters döndü, sürücüsü yara...
        Zeren Ertaş´ın ölümüne ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı; asansörün emniy...
        Zeren Ertaş´ın ölümüne ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı; asansörün emniy...
        Efeler 09 Spor - Karşıyaka: 2-3
        Efeler 09 Spor - Karşıyaka: 2-3
        AK Parti Aydın ve Denizli'de temayül yoklamaları düzenlendi
        AK Parti Aydın ve Denizli'de temayül yoklamaları düzenlendi