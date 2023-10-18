Nazilli'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Giriş: 18.10.2023 - 14:11 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:14
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
İ.K'nin (35) kullandığı 09 AKJ 953 plakalı kamyonet, Beydağ-Ödemiş Yolu'nun Arslanlı Mahallesi kesiminde devrildi.
Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.