Nazilli Belediyespor puandan memnun

TFF2'nciLig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Vanspor'a konuk olan Nazilli Belediyespor 10 kişi kalıp, iki kez geriye düştüğü karşılaşmayı puan alarak tamamladı. Müsabakanın 50'nci dakikasında Recep Efe'nin kırmızı kart görmesiyle 1 kişi eksik oynamak zorunda kalan Nazilli Belediyespor, iki kez de geriye düştü. Ancak maçı bırakmayan siyah-beyazlılar son dakikada attığı golle 2-2'yi yakaladı ve 1 puanı hanesine yazdırıp Play-Off potasındaki yerini korudu. Teknik Direktör Şükrü Akar, çok zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Takımımı kutlarım. Zorlu bir sınavı bitirdik. Eksik kalmamıza ve geriye düşmemize rağmen oyuncularımız pes etmedi" dedi.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - NAZİLLİ,