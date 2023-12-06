Ortaklar Genç Ofis gönüllüleri, cami temizliği yaptı Aydın'ın Germencik ilçesinde Ortaklar Genç Ofis gönüllüleri, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında cami temizliği yaptı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Ortaklar Genç Ofis gönüllüleri, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında cami temizliği yaptı.

Gönüllü gençler, Ortaklar Çarşı Camisi'nde bir araya geldi. Caminin minber, mihrap, kürsü ve camlarını silip temizleyen gençler, halıyı da süpürdü.

Ortaklar Çarşı Camisi'nin müezzini Muhammed Ali Yıldız, gençlere cami hakkında bilgi verdi.

Gençler de Yıldız'a fıstık çamı fidanı hediye etti.

Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Ortaklar Genç Ofis'te görevli keman eğitmeni Fatma Demir de etkinliğe katılan gençlere teşekkür etti.