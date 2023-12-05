Aydın'da, iki aile arasında 11 kişinin yaralandığı sopa ve bıçaklı kavgada 2 tutuklama AYDIN'ınBuharkentilçesinde, iki aile arasında çıkan ve 1'i ağır 11 kişinin yaralandığı sopa ve bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer 21 şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AYDIN'ınBuharkentilçesinde, iki aile arasında çıkan ve 1'i ağır 11 kişinin yaralandığı sopa ve bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer 21 şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Kamilpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 11 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Samet E.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kavga sırasında çok sayıda aracın camı kırılırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Polis, olaya karışan toplam 23 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden H.E. ve H.E., sevk edikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 21 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan tedavisi tamamlanan yaralılardan 10'u bugün taburcu edildi.