Aydın'da tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde bariyerlere çarpan tır, şarampole devrildi.

Denizli - Aydın kara yolu Kanyaşı mevkisindeki Koçak Köprüsü yakınlarında Ö.B'nin kullandığı 20 ATF 76 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken tır, vinç yardımıyla kaldırıldı.

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