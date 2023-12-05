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        Aydın'da tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

        Aydın'ın Köşk ilçesinde bariyerlere çarpan tır, şarampole devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 10:05 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:37
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        Aydın'da tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde bariyerlere çarpan tır, şarampole devrildi.

        Denizli - Aydın kara yolu Kanyaşı mevkisindeki Koçak Köprüsü yakınlarında Ö.B'nin kullandığı 20 ATF 76 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken tır, vinç yardımıyla kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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