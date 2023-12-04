Nazilli'de Engelliler Günü kutlandı
Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Nazilli ilçesinde etkinlik düzenlendi.
Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Nazilli ilçesinde etkinlik düzenlendi.
Nazilli Özel Eğitim Meslek Okulundaki programda öğretmen ve öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.
Programda konuşan okulun müdürü Hakan Bay, engellilerin topluma kazandırılması ve yaşam kalitelerinin artırılmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Onlar da bu toplumun bir parçasıdır. Engelli bireyleri üreten ve kendine yeten bir hale getirebilmek temel amacımız olmalıdır." dedi.
Daha sonra Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy ve Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan öğrencilerin yaptığı ürünlerden oluşan stantları gezdi, bilgi aldı.
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