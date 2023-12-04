Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli'de Engelliler Günü kutlandı

        Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Nazilli ilçesinde etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 23:39 Güncelleme: 04.12.2023 - 23:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli'de Engelliler Günü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Nazilli ilçesinde etkinlik düzenlendi.

        Nazilli Özel Eğitim Meslek Okulundaki programda öğretmen ve öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

        Programda konuşan okulun müdürü Hakan Bay, engellilerin topluma kazandırılması ve yaşam kalitelerinin artırılmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Onlar da bu toplumun bir parçasıdır. Engelli bireyleri üreten ve kendine yeten bir hale getirebilmek temel amacımız olmalıdır." dedi.

        Daha sonra Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy ve Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan öğrencilerin yaptığı ürünlerden oluşan stantları gezdi, bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Erdoğan: İsrail'in savaş suçlarının hesabını vermesi gerek
        Erdoğan: İsrail'in savaş suçlarının hesabını vermesi gerek
        Fener 4 köşe!
        Fener 4 köşe!
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        "Derbide iyiden fazlası gerek"
        "Derbide iyiden fazlası gerek"
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı
        Sibel'i katledip, "intihar" diye ihbarda bulundu
        Sibel'i katledip, "intihar" diye ihbarda bulundu
        Fenomen soruşturmasında 15 şirkete kayyum kararı
        Fenomen soruşturmasında 15 şirkete kayyum kararı
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?

        Benzer Haberler

        Aydın'da kiracılarını öldürdükleri iddiasıyla yargılanan çifte müebbet hapi...
        Aydın'da kiracılarını öldürdükleri iddiasıyla yargılanan çifte müebbet hapi...
        Haber alınamıyordu, elleri arkadan bağlı tavana asılı cesedi bulundu
        Haber alınamıyordu, elleri arkadan bağlı tavana asılı cesedi bulundu
        Sökeli gazeteci Mustafa Kavruk, son yolculuğuna uğurlandı
        Sökeli gazeteci Mustafa Kavruk, son yolculuğuna uğurlandı
        Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Aydın'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Aydın'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        100 yaşında, ilk kez deve güreşi izledi
        100 yaşında, ilk kez deve güreşi izledi