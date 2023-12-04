Aydın'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Nazilli'den Denizli yönüne giden M.Y. yönetimindeki 35 CJA 25 plakalı tır, Jandarma Kavşağı Mevkisi'nde, aynı yönde giden H.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobildeki sürücü H.A. ile G.A. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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