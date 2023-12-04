Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Efeler 09 telafi etti

         TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta geçen hafta en önemli rakiplerinden Karşıyaka'ya evindeki gol düellosunu 3-2 kaybederek şampiyonluk yarışında yara alan Efeler 09 SFK, Anadolu Üniversitesi'ni deplasmanda 9 kişiyle 2-1 yenip kendine geldi. Eskişehir'de 45+1'de Köksal, 78'inci dakikada Tayyip Mevlüt'ün kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalan Aydın ekibi yine de kazanmayı başardı. Son haftayı bay geçecek olup devrenin bitimine 1 maçı kalan Efeler, 24 puanla zirveyi 3 puan geriden takip ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efeler 09 telafi etti
        ABONE OL
        ABONE OL

         TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta geçen hafta en önemli rakiplerinden Karşıyaka'ya evindeki gol düellosunu 3-2 kaybederek şampiyonluk yarışında yara alan Efeler 09 SFK, Anadolu Üniversitesi'ni deplasmanda 9 kişiyle 2-1 yenip kendine geldi. Eskişehir'de 45+1'de Köksal, 78'inci dakikada Tayyip Mevlüt'ün kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalan Aydın ekibi yine de kazanmayı başardı. Son haftayı bay geçecek olup devrenin bitimine 1 maçı kalan Efeler, 24 puanla zirveyi 3 puan geriden takip ediyor.

        Teknik direktör Veyis Kanber, Anadolu Üniversitesi mücadelesi sonrası, "Uzun süre unutulmayacak hikayesi çok ve bir o kadar da zor bir maç oldu. Maç boyunca soğukkanlılığını ve oyun disiplinini koruyarak fedakarca mücadele eden oyunclarımızı yürekten kutluyorum. Yine bizi deplasmanda yalnız bırakmayarak Eskişehir'e gelen ve 90 dakika bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu hafta oynayacağımız Kelkit Hürriyetspor maçını da 3 puanla geçip, ligin ilk devresini en iyi şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Gazze'de gece boyu 200 yer vuruldu!
        Gazze'de gece boyu 200 yer vuruldu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        Balkon faciasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Balkon faciasının görüntüsü ortaya çıktı!
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        MİT, terör örgütünün İHA sorumlusunu etkisiz hale getirdi!
        MİT, terör örgütünün İHA sorumlusunu etkisiz hale getirdi!
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        Sağanak geri döndü! Sıcaklıklar da düştü
        Sağanak geri döndü! Sıcaklıklar da düştü
        "Acilen transfer"
        "Acilen transfer"
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altında olağandışı rekor
        Altında olağandışı rekor
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İngiltere’de bir sürücü adayı 60 kez sınava girdi
        İngiltere’de bir sürücü adayı 60 kez sınava girdi

        Benzer Haberler

        Aydın'da sopa ve bıçaklı kavga; 1'i ağır, 11 yaralı
        Aydın'da sopa ve bıçaklı kavga; 1'i ağır, 11 yaralı
        Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı
        Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı
        Aydın'da seyir halindeki otomobile yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralan...
        Aydın'da seyir halindeki otomobile yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralan...
        Kuşadasıspor - Darıca Gençlerbirliği: 2-2
        Kuşadasıspor - Darıca Gençlerbirliği: 2-2
        Nazilli Belediyespor'a artçı şok
        Nazilli Belediyespor'a artçı şok
        Aydın'da şehirler arası yolda kış lastiği denetimi yapıldı
        Aydın'da şehirler arası yolda kış lastiği denetimi yapıldı