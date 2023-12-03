Aydın'da seyir halindeki otomobile yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı Aydın'ın Germencik ilçesinde, seyir halindeki otomobile silahla ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, seyir halindeki otomobile silahla ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre F.E, 09 AHB 528 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken aralarında daha önceden husumet bulunan bir grupla Yeni Mahalle'de karşılaştı.

Otomobile silahla ateş açan R.T, F.E'yi yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili O.T. ve R.T'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden O.T. savcılıkta alınan ifadenin ardından serbest bırakılırken, R.T. ise kasten yaralama suçundan tutuklandı.