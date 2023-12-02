Aydın Büyükşehir Belediyespor - VakıfBank: 2-3 SultanlarLigi'nde VakıfBank deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 12-25, 25-20, 20-25, 25-19 ve 10-15'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla VakıfBank 12'nci maçında 11'inci galibiyetini elde ederken, Aydın ekibi 11'inci karşılaşmasında 7'nci mağlubiyetini aldı.

SultanlarLigi'nde VakıfBank deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 12-25, 25-20, 20-25, 25-19 ve 10-15'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla VakıfBank 12'nci maçında 11'inci galibiyetini elde ederken, Aydın ekibi 11'inci karşılaşmasında 7'nci mağlubiyetini aldı.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın - DHA

2023-12-02 17:12:11