Aydın Büyükşehir Belediyespor - VakıfBank: 2-3
SultanlarLigi'nde VakıfBank deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 12-25, 25-20, 20-25, 25-19 ve 10-15'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla VakıfBank 12'nci maçında 11'inci galibiyetini elde ederken, Aydın ekibi 11'inci karşılaşmasında 7'nci mağlubiyetini aldı.
SultanlarLigi'nde VakıfBank deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 12-25, 25-20, 20-25, 25-19 ve 10-15'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla VakıfBank 12'nci maçında 11'inci galibiyetini elde ederken, Aydın ekibi 11'inci karşılaşmasında 7'nci mağlubiyetini aldı.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın - DHA
2023-12-02 17:12:11
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