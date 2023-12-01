Nazilli'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kazayı güvenlik kamerası kaydetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

N.D'nin kullandığı 09 AJN 673 plakalı motosiklet, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı’nda, U dönüşü yapmak isteyen H.Ç. idaresindeki 09 CDV 30 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen N.D, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücü H.Ç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza anını, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.