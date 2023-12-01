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        Nazilli Belediyespor'a lisans şoku

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:08
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        Nazilli Belediyespor'a lisans şoku
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        TFFKulüpLisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak verilen sürede sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterleri sağlayamayan kulüplere puan silme cezası verirken, mali kriterleri yerine getiremeyen Nazilli Belediyespor, 3 puanının silinecek olmasının şokunu yaşıyor. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon yaptığı sürpriz çıkışla Play-Off hattında yer alan siyah-beyazlı ekibin 3 puanı ulusal kulüp lisansını yenileyemediği için silinecek.

        Büyük üzüntü yaşayan camiada Başkan Şahin Kaya ve geçen sezon başkan olan Ünal Önal açıklamalarda bulundu. Şahin Kaya, geçen sezondan kalan 2.5 milyon TL'lik vergi ve sigorta borcu sebebiyle 3 puanlarının silindiğini söyledi. Ünal Önal ise, "Yıllardır bu kulüp eski vergi ve SGK borçlarını yapılandırarak gidiyor. Biz de geçen sene yapılandırdık. Böylece puan silme cezasını kaldırtmıştık. Bunlar yıllardır ödenmeyen ve geç ödenen borçlar. Bizimle veya başkasıyla alakalı değil" açıklamasını yaptı. Puan silme cezası henüz puan tablosuna yansıtılmadı.

        RAKİP MERSİN

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Vanspor FK'yla deplasmanda 2-2 berabere kalan Nazilli Belediyespor yarın Yeni Mersin İdmanyurdu'nu konuk edecek. Nazilli İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. 3 puanı silinecek olan siyah-beyazlı ekip grupta haftaya 26 puanla Play-Off hattında altıncı sırada başlamıştı. Mersin'in ise Nazilli'den 1 maç eksiğiyle 23 puanı bulunuyor. 

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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