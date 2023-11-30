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        Nazilli'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 17:23 Güncelleme: 30.11.2023 - 17:31
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        Nazilli'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Z.K. idaresindeki 09 AKG 211 plakalı otomobil, Yıldızetepe Mahallesi 629/1 Sokakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

        Hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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