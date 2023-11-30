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        Nazilli'de Furkan gözde

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta play-off hattında yer alan Nazilli Belediyespor'un genç oyuncusu Furkan Apaydın ara transfer dönemi öncesi Süper Lig ekiplerinin takibinde.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:50
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        Nazilli'de Furkan gözde
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta play-off hattında yer alan Nazilli Belediyespor'un genç oyuncusu Furkan Apaydın ara transfer dönemi öncesi Süper Lig ekiplerinin takibinde.

        Bu sezon ligdeki 13 maçta da ilk 11'de forma giyerek 4 gol atan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için Kayserispor'un nabız yokladığı öğrenildi. Geçen sezondan beri düzenli olarak takımda oynayan Furkan'ın adı Adana Demirspor, Antalyaspor ve Alanyaspor ile de anılıyor. Ara transferde Furkan için gelecek tekliflerin değerlendirileceği belirtildi. Nazilli Belediyespor geçen sezon devre arasında da 19 yaşındaki Berke Aydoğmuş'u Başakşehir'e satmıştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - NAZİLLİ,

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