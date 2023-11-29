Aydın'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Aydın'ın Söke ve Germencik ilçelerinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Söke'de akşam etkisini gösteren sağanak dolayısıyla Söke-Aydın kara yolu Argavlı mevkisinde yoğun su birikintisi oluştu.

Maddi hasarlı bir kazanın da meydana geldiği yolda ulaşım tamamen durdu.

Kara yolunda suda mahsur kalan bazı araçlar, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Bir süre ulaşıma kapalı kalan Söke-Aydın kara yolu, polis, jandarma ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde de alt geçit su birikintisi nedeniyle araç ve yaya geçişine kapatıldı.

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