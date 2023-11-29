Nazilli'de hafif ticari aracın çarptığı lise öğrencisi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı lise öğrencisi yaralandı.

A.S. idaresindeki 45 AHH 920 plakalı hafif ticari araç, 151 Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi S.İ.'ye (17) çarptı.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesinde kaldırılan öğrencinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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