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        Kablo sarım makinesine kapılan işçi öldü 

        AYDIN'ınBuharkent ilçesinde bir fabrikada çalışan işçi Gülhan Efe (27), kablo sarım makinesine kapılarak hayatını kaybetti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 21:48 Güncelleme: 28.11.2023 - 21:50
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        Kablo sarım makinesine kapılan işçi öldü 
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        AYDIN'ınBuharkent ilçesinde bir fabrikada çalışan işçi Gülhan Efe (27), kablo sarım makinesine kapılarak hayatını kaybetti. 

        Olay, saat 14.00 sıralarında Ortakçı Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Gülhan Efe, henüz bilinmeyen bir nedenle kablo sarım makinesine kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevkedildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Efe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Efe'nin cenazesi Buharkent Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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