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        Saadet Partisi Aydın İl Başkanlığı İsrailli yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu

        Saadet Partisi Aydın İl Başkanlığı, Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle İsrailli devlet yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 17:10 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:20
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        Saadet Partisi Aydın İl Başkanlığı İsrailli yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu
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        Saadet Partisi Aydın İl Başkanlığı, Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle İsrailli devlet yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Saadet Partisi üyesi bir grup, Aydın Adliyesi önünde bir araya geldi.

        Burada açıklama yapan Saadet Partisi Aydın İl Başkanı Fatih Karahan, İsrail'in, Filistin halkına zulmetmeye devam ettiğine dikkat çekti.

        İsrail'i kınadıklarını aktaran Karahan, "Gazze'ye sahip çıkmayan, soykırıma sessiz kalanlar şunu bilsinler ki yarın sıra sizlere de gelecek." dedi.

        Açıklamanın ardından İsrailli devlet yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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