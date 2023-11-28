Saadet Partisi Aydın İl Başkanlığı İsrailli yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu

Saadet Partisi Aydın İl Başkanlığı, Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle İsrailli devlet yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Saadet Partisi üyesi bir grup, Aydın Adliyesi önünde bir araya geldi.

Burada açıklama yapan Saadet Partisi Aydın İl Başkanı Fatih Karahan, İsrail'in, Filistin halkına zulmetmeye devam ettiğine dikkat çekti.

İsrail'i kınadıklarını aktaran Karahan, "Gazze'ye sahip çıkmayan, soykırıma sessiz kalanlar şunu bilsinler ki yarın sıra sizlere de gelecek." dedi.

Açıklamanın ardından İsrailli devlet yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.