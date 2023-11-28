Aydın'da fabrikadaki iş kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde fabrikadaki kablo sarım makinesine vücudunu kaptıran işçi hayatını kaybetti.

Ortakçı Mahallesi'ndeki Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çalışan Gülhan Efe (27), kablo sarım makinesine vücudunu kaptırdı.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Efe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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